В России снова появятся вытрезвители. Госдума приняла закон в финальном чтении

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении утвердили законопроект о создании в России вытрезвителей, куда будут направлять людей, находящихся в публичном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Документом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым», — поясняет пресс-служба Госдумы.

Также отмечается, что перед помещением в вытрезвитель человека должен осмотреть медицинский сотрудник, чтобы установить, нет ли у него симптоматики, требующей госпитализации. Также отмечается, что такие учреждения можно будет создавать при партнерстве частных организаций.

Правила, согласно которым вытрезвители будут работать, отдельными подзаконными актами предстоит определить правительству. Отмечается, что подобные места в России есть и сейчас, однако их существование не предусмотрено на законодательном уровне.