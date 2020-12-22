Дудь и Дзюба: россияне назвали главные имена и события 2020 года

ВЦИОМ традиционно подвел итоги года по персонам и событиям уходящих 12 месяцев. Для этого было опрошено 1 600 россиян.

Если верить результатам опроса ВЦИОМ, 49% россиян готовы пригласить за своей новогодний стол президента Владимира Путина. Этот результат в два раза превышает результаты 2019 года. Также 29% готовы принять в гостях на новогоднюю ночь Владимира Жириновского.

Среди СМИ года перечисляются Первый канал (9%), «Россия-1» (6%) и «Россия-24» (4%). Среди журналистов по-прежнему самым популярным остается Владимир Соловьев, хотя и получил на один процент меньше, чем в прошлом году — 6%. Столько же по популярности набрала его передача на ВГТРК. Также в пятерке Юрий Дудь, Ольга Скабеева, Владимир Познер и Алексей Пивоваров (у каждого по 2%).

Среди музыкантов самыми упоминаемыми стали традиционно Филипп Кирковров и Николай Басков (4%). Из новичков в списке только Моргенштерн и Егор Крид (2% у каждого).

В рейтинге популярных актеров Константин Хабенский, Александр Петров и Сергей Безруков, набравшие от 3 до 5% упоминаний среди респондентов.

Лидеры рейтинга спортсменов тоже стабильны — Артем Дзюба (8%) и Хабиб Нурмагомедов (10%).

В 2020 году ежегодный рейтинг дополнили оценкой системы здравоохранения. 48% россиян уверены, что российское медицинская структура отработала весь свой потенциал в осложненных пандемией обстоятельствах. 23% все-таки уверены, что почти ничего не сделано, но 22% уверены, что врачи сделали даже больше, чем могли.

10% признали главной победой года изобретение вакцины от коронавируса, а 8% — урегулирование военного конфликта в Нагорном Карабахе.