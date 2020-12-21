На минувшей неделе фигурант «московского дела» Константин Котов покинул колонию во Владимирской области, где отбыл 1,5 года. «Собеседник» дозвонился до Константина.

– Почему вас выставили в 5:50 утра?

– Вероятно, они подумали, что меня придут встречать много людей, а они этого очень не хотели. Думаю, только из-за этого.

– Чего они боялись? Ведь информация о всех ваших «приключениях» там все равно так или иначе проникала вовне?

– Они боятся всего. Если что-то проникает во внешнюю жизнь, у них тут же включается сигнал тревоги.

– Им есть что скрывать?

– На самом деле в этой колонии происходило много неприятного и со мной, и с другими заключенными. Мы с моим адвокатом Марией Эйсмонт еще все сформулируем и опишем, все мои злоключения, и позже все это опубликуем.

– Пока вас не было, в стране многое поменялось. Успели уже разобраться, что происходит?

– Это давняя тенденция, идущая с начала правления Путина, – все запрещать и ужесточать. Постепенно мы шли к той ситуации, в которой живем сейчас. События в Белоруссии, думаю, в немалой степени заставили их начать резко ужесточать все. И выборное законодательство, и законодательство о митингах, шествиях и пикетированиях. Фактически сейчас даже пикеты стали мероприятием, требующим согласования, и понятно, что их тоже согласовывать не будут. Они боятся, что люди все-таки выйдут на улицы выражать свое недовольство, и пытаются подавить этот протест в зародыше.

– А вы продолжите, как раньше, выходить на пикеты и как-то пытаться этому противостоять?

– Мне кажется, что, если моя совесть потребует этого, как я выходил за политических заключенных, за Олега Сенцова, за Аню, я думаю, я пойду. Последствия можно просчитывать далеко, но я считаю, если совесть говорит это делать, то делать это надо. Так что да, я пойду.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №49-2020 под заголовком «Константин Котов: Если совесть потребует, продолжу выходить на пикеты».