Оксана Пушкина предложила включить однополые пары в демографическую политику

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила с предложением создать Министерство демографической и семейной политики. Об этом она поделилась с «Интерфаксом».

По ее заверению, это ведомство должно заниматься демографической безопасностью страны, но без понятий «благочестиво» и « грешно». Она убеждена, что государство должно ориентироваться не на конкретную семейную модель, а изучать общество в его реальном состоянии.

«Для этого нужно учитывать дополнительные факторы, которые Минтруд считает второстепенными в свете своих основных задач — это рождаемость и смертность, состояние системы здравоохранения, браки и разводы, число партнёрских союзов и гомосексуальных пар, в том числе, способность не только воспроизвести новое поколение, но и обеспечить его достойным образованием», — говорит Оксана Пушкина.

Реальная статистика также должна учитывать количество матерей-одиночек и число незарегистрированных семей. Из этих показателей должна выстраиваться реальная социальная политика для населения.