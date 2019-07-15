Матвиенко связала вырождение человечества с правом однополых пар усыновлять детей

Валентина Матвиенко заявила, что разрешение однополым парам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

Соответствующее заявление спикер Совфеда сделала на форуме «Территория смыслов» в понедельник, 15 июля. Она подчеркнула, что для России существуют «фундаментальные основы счастья»: семья, дети, родители. «Мы видим, как в последнее время размываются эти основы, подвергаются эрозии», — цитирует сенатора ТАСС.

Матвиенко заявила, что в законодательстве некоторых стран вводятся понятия «родитель №1» и «родитель №2». «Можно ли представить, что малыш, который во всех странах, на всех языках произносит первое слово "мама", теперь будет произносить "родитель № 1"? Можно ли такое представить? Либо право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Приведет просто к вырождению человечества», — сказала спикер Совфеда.