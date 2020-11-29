Нижегородский Минобр проверит детдом, где детей заставили отмечать День матери

В Нижнем Новгороде местное министерство образования, науки и молодежной политики начнет внутреннее разбирательство в детском доме №3. В областном фонде «Жизнь без границ» учреждение обвинили в том, что они заставляют детей, оставшихся без попечения родителей, участвовать в празднике, посвященном Дню матери, пишет NewsNN.

В министерстве отмечают, что организована специальная комиссия, которая учтет мнения детей, а также сотрудников и руководства детдома.

Глава фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова сочла такие действия со стороны руководства циничными: «Если вы хотите сделать что-то подобное, наверное, в первую очередь нужно спросить согласие ребенка и постараться составить сценарий мероприятия таким образом, чтобы он не был травматичен для тех, кто в нем участвует».

Также Ефимова обратила внимание на то, что в детском доме имеют место телесные наказания, пишут «Такие дела».