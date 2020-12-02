"Популизм лютый!": Пушкина обвинила Прилепина в дискриминации по половому признаку

Депутат Госдумы Оксана Пушкина оценила предложение Захара Прилепина создать профессию «домохозяйка».

Писатель и по совместительству глава партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что труд матери нужно считать профессиональной деятельностью, за которую надо платить зарплату. «Семья и дети — это тоже карьера, для женщины — это виднейшая самореализация… Надо ввести в реестр профессией профессию «домохозяйка», чтобы иметь возможность годы, потраченные на воспитание детей, вносить в трудовой стаж. Данная мера позволит получать нашим мамам более достойную государственную пенсию...», — заявил Прилепин от имени своей партии «За правду».

С одной стороны, вроде бы забота. А с другой – откровенная дискриминация по половому признаку.

Почему Прилепин не предложил ввести в реестр профессию «домохозяин»? Или для мужчины, в понимании писателя, семья и дети – это так себе самореализация, а для женщины — самое то?

Инициативу Прилепина Sobesednik.ru попросил оценить депутата Госдумы Оксану Пушкину.

Оксана Пушкина // Фото: личный архив

– Это был популизм. Лютый. Перед выборами. Хватают темы для привлечения женских голосов, – сразу расставила точки Пушкина.

Речь должна идти о неоплаченном домашнем труде. О соответствующем законопроекте. О домохозяеВАХ!

Так как домашним хозяйством сегодня, в условиях нынешнего экономического кризиса, занимаются и мужчины, жены которых трудятся, не потеряв работу. В России по данным статистики более 35 млн человек, занимающихся домашним хозяйством. Большинство из них – женщины, у которых нет ни права на начисление трудового стажа и пенсию, ни возможности оплаты больничного. Это предмет серьезного законодательного подхода.