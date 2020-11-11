Титов призвал Собянина не забывать про компенсации бизнесу, вводя ограничения

«Было бы справедливо, если бы бюджет Москвы предусмотрел соответствующие компенсации уже в ближайшем пакете мер поддержки», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя новые ограничительные меры, введенные накануне мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По словам бизнес-омбудсмена, меры, принимаемые властями города действительно могут быть оправданы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом: «Что поделать, жизнь людей дороже», — но наряду с этими «медицинскими вопросами не менее остро встают вопросы социальные», приводит его слова РИА Новости.

Титов считает, что все перечисленные мэром заведения: детские торговые центры, рестораны, выставки и прочее в скором времени начнут нести дополнительные убытки, которые он и призывает попытаться покрыть за счет регионального бюджета.