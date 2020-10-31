Землетрясение в Турции и проверка "Спутника V" на 60+. Новости к утру 31 октября

804 человека получили травмы различной тяжести в Турции при землетрясении, а число смертельных жертв увеличилось до 34, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Подземные толчки магнитудой 7.0 были зафиксированы в городе Измир. Очаг находился на глубине десяти километров. Также толчки ощущались на греческом острове Самос.

Помощник президента Азербайджана Химкет Гаджиев заявил, что власти страны планируют подать в суд на сооснователя швейцарской компании по производству часов Franck Muller, армянина Вардана Сирмакеса. Гаджиев обвиняет его в незаконной золотодобыче на оккупированных территориях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российским мусульманам с просьбой не устраивать митинги возле посольства Франции в Москве. «От этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, что у столичного посольства Франции несколько дней собирается группа мужчин, недовольных позицией президента Эммануэля Макрона по терактам, связанным с карикатурами Charlie Hebdo.

Первые 28 добровольцев старше 60 лет приняли участие в исследовании вакцины от COVID-19 «Спутник V». Главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин заявил, что никаких побочных эффектов на текущем этапе у граждан не выявлено.

При этом Ломакин отметил, что у большинства пациентов моложе 60 лет, наоборот, в первые 29-49 часов после прививки наблюдается предгриппозное состояние с повышением температуры.

Всего к исследованию планируется привлечь 110 человек старшего возраста, пишут «Известия».