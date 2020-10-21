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Эксперт: Данные работающих на удаленке скоро окажутся на черном рынке

Общество
16:10, 21 октября 2020

Эксперт: Данные работающих на удаленке скоро окажутся на черном рынке
Global Look Press
Global Look Press

Мэрия Москвы обязала работодателей передавать ей личные данные всех работников, переведенных на удаленный режим работы. А это 30% от штата каждой организаций. Каждый третий оказался под колпаком у мэрии.

Общественная организация РосКомСвобода подала иск из-за сбора данных, который затеяла столичная мэрия. Ведущий юрист РосКомСвободы, адвокат в области киберправа Саркис Дарбинян рассказал Sobesednik.ru, кому и зачем нужны наши данные и чем это может грозить простым горожанам.

– Чего вы добиваетесь?

– Такой сбор личных данных противоречит федеральному законодательству – и Трудовому кодексу, и Закону о персональных данных, и Закону о предоставлении госуслуг, который предусматривает принцип добровольности. И конечно, мы видим риски, что все эти данные будут использованы против самих работников и их работодателей для привлечения их к административной ответственности. А также мы видим риски утечки этих данных на черный рынок.

При этом мы не видим никакой понятной цели, для чего эти данные нужны и как они помогут в борьбе с заболеваемостью коронавирусом и смертностью. Поэтому мы считаем, что положение Указа мэра Москвы в этой части противоречит федеральному законодательству и требуем признать его незаконным с момента принятия.

– Уже ведь были прецеденты, когда эти данные оказывались в руках не самых законопослушных граждан?

– Давайте посмотрим, как московское правительство охраняет наши данные, и мы увидим, что утечки происходят. Та же самая история с биометрическими данными.

Исследование Роскомсвободы показало, что на черном рынке можно приобрести услугу «Пробив по лицу». Вот и все отношение к личным данным горожан.

– Абсолютно про каждого можно купить такие данные?

– Я могу вашу фотографию отправить и узнаю, где вы ходили в течение месяца, а то и двух – все локации, все адреса, с указанием точного времени. И не так дорого это будет стоить.

Саркис Дарбинян/фото: соцсети

– Сколько?

– Где-то 15 тысяч рублей – и у меня будет полный отчет обо всех ваших перемещениях.

– А мэрии эти данные зачем?

– Давайте не забывать, что 2020 год был объявлен годом, который назвали «Экспериментальный режим по работе искусственного интеллекта и бигдате в Москве». Понятно, что искусственный интеллект и машины нужно кормить новыми данными. Этот массив очень важен для принятия алгоритмических решений с юридически значимыми последствиями. А ковид стал отличным поводом, что собрать личные данные.

– Это нужно для контроля всех и всего?

– Да, дальше нам придется возвращаться к книгам Оруэлла и понимать, что после ковида будет какое-то новое основание.

И так постепенно мы окажемся в городе, где каждый наш шаг отслеживается государством и крупными корпорациями.

– В эту же схему укладывается и проход по QR-кодам в клубы, которые недавно ввели? Власти собираются распространить эту практику на рестораны, салоны красоты...

– Да, конечно. Все это заставляет владельцев заведений и самих граждан сливать как можно больше данных о самих себе без какого-либо добровольного согласия и по сути не оставляя выбора.

– Как думаете, у вашего иска есть перспектива?

– Биться с московским правительством в московских судах, конечно, дело сложное, мы отдаем себе в этом отчет. Но прежде всего мы хотим обратить внимание на проблему приватности, которая многим стала очевидна. И, конечно, мы собираемся идти с этим дальше, вплоть до международных судов.

– К вам обращаются недовольные граждане?

– Конечно. Сейчас к нашему иску присоединяется муниципальное образование Хамовники, ряд предпринимателей, бизнес-ассоциации уже направляют письма. Многие отрасли негодуют по поводу требований мэра Москвы.

– А как же борьба с ковидом?

– Это предлог. Но надо понимать, что происходит это не только в России. Поэтому правозащитники, международные организации сегодня бьют тревогу, говорят, что ковид не должен использоваться как повод для сбора массива данных. Этому же соответствует и октябрьское решение Европейского суда справедливости, который назвал такую практику некоторых государств противоречащей основным принципам, правам и свободам, заложенным в Европейской конвенции.

– Вам могут возразить, что добропорядочным гражданам бояться и стесняться нечего. Тем, кто не нарушает ни закон, ни нормы морали, нет нужды скрывать, куда они ходят и что делают.

– Не надо обманывать себя. У каждого из нас есть огромное количество тайн и просто личной информации, которой мы не хотели бы делиться: медицинские, адвокатские, интимные тайны. Мало кто хотел бы, чтобы его данные стали достоянием общественности и тем более государственных органов.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва #удаленка

Рубрика: Общество

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