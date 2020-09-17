Активистка "Роскомсвободы" купила в интернете данные о своих перемещениях за месяц

На Департамент информационных технологий Москвы подали в суд. Волонтерка проекта «Роскомсвобода» требует от правительства столицы 100 тысяч рублей за утечку данных о ее перемещении по городу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Девушка смогла найти в интернете человека, который смог за 16 тысяч рублей подготовить для нее отчет о перемещения по городу за прошедший месяц, согласно данным с городских камер видеонаблюдения.

«Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки», — говорит адвокат Екатерина Абашина.

Распространение видеонаблюдения в городской структуре началось с 2017 года. В 2019 году к системе подключили все городские камеры, которых сегодня насчитывается около 178 тысяч.