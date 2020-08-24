Видео с камер 539 столичных больниц могут быть проданы в интернете

Чиновники смогут продавать и транслировать записи с 4000 камер наблюдения в московских больницах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Такие условия предполагает пятилетний контракт, который депортамент информационных технологий (ДИТ) заrлючил с Московской телекоммуникационной корпорацией на 778 млн рублей. МТК планирует установить внутри и снаружи 539 московских больниц камеры, затем организует передачу видео с них на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД).

Договором предусмотрены «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе» и «трансляция информации в открытом доступе» в интернете. Эти цели также содержатся в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеопотока в ЕЦХД как минимум с 25 000 камер.

По словам представителя департамента, в ДИТ не планируют предоставлять за деньги доступ к данным в ЕЦХД или транслировать видео из больниц. По его словам, формулировки об интернет-трансляции с камер стандартны и «используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что нарушений в контракте во время проверок обнаружено не было.