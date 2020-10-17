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Когда над Норильском будет чистый воздух?

Общество
16:33, 17 октября 2020

Когда над Норильском будет чистый воздух?
Global Look Press
Global Look Press

15 октября экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете предложили увеличить список городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Или пересмотреть его. По их мнению, в стране есть города, где ситуация с загрязнением атмосферы хуже, чем в перечисленных в проекте.

Но чтобы ни решили власти, едва ли из списка исчезнет Норильск.

Случившееся в Норильске в конце весны ЧП с разливом топлива вскрыло и другие экологические беды региона, к которым имеет отношение «Норникель», и к которым давно пытаются привлечь внимание федеральных властей местные жители.

«Ежегодно они отравляют водоемы и почву, убивая животный и растительный мир. Они медленно отравляют нас», – такие строки содержало, например, письмо норильчан, полученное депутатами Госдумы еще в 2007-м.

Люди жаловались на многочисленные заболевания, с которыми они сталкиваются из-за выбросов «Норникеля»: присутствующие в атмосферных загрязнителях тяжелые металлы приводят к снижению иммунитета, и люди чаще болеют ОРВИ, бронхитами и аллергией...

Один из основных отходов производства компании – диоксид серы. Это вещество, вызывающее удушье, кашель, отек легких, увеличивающее частоту болезней дыхательных путей, способствующее возникновению и развитию хронических заболеваний легких. Оно раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, способствует и обостряет течение хронического гастрита, бронхита, ларингита, может приводить к раку лёгких.. И именно из диоксида серы более чем на 90% состоят выбросы над Норильском.

«При взаимодействии с атмосферной влагой диоксид серы образует мельчайшие капли сернистой кислоты, каждый день выжигающей нам легкие и выпадающей дождём, который убивает растительность», – безответно били тревогу местные жители.

К слову, по данным самого «Норникеля», диоксид серы составляет 98% всех выбросов компании. В 2019-м выбросы в Заполярном филиале (в него входят предприятия, расположенные рядом с Норильском) составили около 1,8 млн тонн. Это в два раза больше, чем выбрасывают все заводы США (согласно данным Greenpeace по итогам 2018-го) и половина всех выбросов этого вещества в России в том же 2018-м.

Справедливости ради, за 18 лет количество выбросов в Норильске снизилось. Но не намного: по данным Росстата, в 1992-м от стационарных источников было выброшено 2,2 млн тонн диоксида серы. В любом случае сегодня Норильск – самый загрязненный город России.

В распоряжении «Собеседника» оказался доклад общественного совета при Минприроды.

Эксперты прямо указывают: «Очень высокое загрязнение воздуха в Норильске связано с большими объемами выбросов предприятий ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Помимо этого, в городе фиксируется высокая запыленность и повышенное содержание сероводорода.

Несмотря на все эти факты, компания регулярно рапортует об успехах в улучшении экологии: «В своей ежедневной деятельности Группа «Норникель» стремится минимизировать воздействие на окружающую среду собственных производственных подразделений в регионах присутствия», – утверждается на сайте ГМК.

В ноябре 2019-го «Норникель» заявил, что сократит выбросы диоксида серы в 7-10 раз к 2025-му. В компании утверждают: в 2025-м за счет внедрения проекта по утилизации диоксида серы его выбросы в Норильске сократятся на 90%. В феврале ГМК подписал договор о реализации проекта по нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе (основное предприятие заполярного филиала ГМК расположено в городе Серове).

В компании утверждают: общий объем инвестиций в так называемый «Серный проект» составит 260 млрд рублей. Владимир Чупров считает, что этот проект вполне может реализоваться: прибыль ГМК по итогам 2019-го составила почти 515 млрд рублей, так что сумма для компании вполне подъемная.

– В течение нескольких лет «Норникель» может сделать производство приемлемым с точки зрения экологии. Тем более, что Норильск попал в федеральный проект «Чистый воздух», – сказал «Собеседнику» руководитель энергетической программы «Гринпис России» Владимир Чупров.

кстати

Где будет «Чистый воздух»

Федеральный проект «Чистый воздух» стартовал в 2018-м. Он входит в состав нацпроекта «Экология», бюджет которого – более 500 млрд руб. Цель проекта – улучшение экологической обстановки и снижение выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах страны не менее чем на 20%.

В проект включены следующие города:

– 5 (Красноярск, Новокузнецк, Чита, Братск и Норильск) – с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

– 1 (Магнитогорск) – с высоким;

– 1 (Челябинск) – с повышенным;

– 5 (Нижний Тагил, Омск, Липецк, Череповец, Медногорск) – с низким уровнем загрязнения.

Общественники между тем бьют тревогу: проект уже столкнулся с рядом проблем, в том числе недостаточным финансированием и высокой стоимостью работ по сокращению выбросов.

справка

Количество городов с очень высоким загрязнением воздуха в России увеличивается – в 2017-м их было 21, в 2018-м стало уже 22.

Илья Давлятчин

Теги: #Экология #Разлив топлива в Норильске

Рубрика: Общество

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