Пострадали от химожога: московские врачи подтвердили ухудшение зрения у серферов Камчатки

Юрист спортсменов рассказал Sobesednik.ru о последних заключениях докторов.

Ещё до того, как стало известно, что в водах Тихого океана погибли тысячи морских организмов, тревогу забили любители и профессионалы серфинга, которые тренируются на побережье Камчатки. Несколько молодых людей и девушек пострадали от массового отравления и подали жалобу в местную природоохранную прокуратуру.

– Сейчас они возвращаются в свои города и обращаются к врачам, – рассказывает юрист Юрий Борисов. – Мария Рудик из Москвы получила в пятницу результаты обследования офтальмолога, которое установило постоянное, не временное падение зрения. Первые три дня после заплывов она вообще ничего не видела. Сейчас уже ситуативные эффекты прошли, и мы можем констатировать, что в результате всей этой истории она стала видеть значительно хуже. У другой девушки, серфингиста-любителя, зрение снизилось с идеального до -1.

Если исходить из того, что говорят врачи, спортсмены пострадали от химического ожога. Также при обследовании внутренних органов были выявлены повреждения и содержание в крови неких посторонних элементов.

Напомним, что начальник местного МЧС Игорь Михно исключил факт загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных. По его словам, проверяющие не обнаружили ни десятков тонн моллюсков, выброшенных на берег, ни пятен на воде, ни постороннего запаха. Офицер, ушедший в полный отказ, был в тот же день высмеян Иваном Ургантом в его вечерней передаче.

– Я тоже слышал это заявление, – говорит Юрий. – Даже правительство Камчатского края признает, что погибли 95% процентов морских животных, то есть это практически все. Видимо, у МЧС какие-то свои данные. С самого начала этой истории мы сталкиваемся с препятствованием. Никто из официальных представителей не хотел брать пробы воды, когда мы подали жалобу. Никто не производил опрос свидетелей. Только после того, как мы начали стучаться во все СМИ, Следственный комитет завел уголовное дело.

По словам юриста, самыми первыми пострадавшими были местные жители, которые пытались предупредить команду серферов о возможной опасности ещё в начале осени.

– Спортсмены приехали туда во второй декаде сентября. Уже тогда были жалобы местных жителей на ухудшение экологии. Они считали, что в воде появился какой-то не такой планктон или ещё что-то. Даже не думали о возможном техногенном отравлении. У них было много пищевых отравлений. Через три дня после того, как Мария Рудик и другие спортсмены начали заплывать, когда их всех затошнило, а кто-то даже ослеп на время, стало очевидно, что происходит что-то неестественное.