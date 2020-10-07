"Что-то там вояки нахимичили": Лагутенко об "отравлении" Камчатки

Экологическая катастрофа – именно этой фразой большинство журналистов и экспертов сегодня называют ситуацию, сложившуюся на Камчатке. Между тем власти делают вид или, по крайней мере, пытаются делать вид, что ничего сверхъестественного на полуострове не произошло, а массовая гибель морских животных – «дело рук» сильного шторма или вообще, изредка случающееся природное явление.

Впрочем, широкий общественный резонанс и огромное внимание к проблеме со стороны многочисленных СМИ не позволяют камчатскому руководству уклониться от обсуждения проблемы и поиска ее причин. Вот только то «рвение», с которым чиновники принялись вопрос решать, вызывает еще больше вопросов, а недавно объявленное ими четырехкратное превышение допустимого содержания в воде нефтепродуктов не сильно вяжется с картиной, которую описывают очевидцы. А говорят о они о горах трупов морских животных, причем не только на берегу, но и на морском дне. Наконец, действие «отравления» почувствовали на себе и люди: камчатские серферы не так давно обратились за медицинской помощью, отметив, что после купания в воде почувствовали першение в горле, помутнение зрения и жжение в глазах. Медики даже выявили у пострадавших химический ожог глаз.

Сейчас все большее количество медийных личностей и знаменитостей говорят о происходящем на Камчатке, что дает обществу надежду на проведение полноценного расследования, которое установит точные причины катастрофы.

Свое мнение по этому поводу в специальном видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «А Поговорить?», не так давно высказал и известный российский музыкант, певец, фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, по словам которого информация о происходящем на Камчатке носит шокирующий характер и может быть связана с действиями военных.

«Я, конечно, не стопроцентный камчадал, хотя что-то неразрывно связывает меня с этим краем. Дело в том, что со своей семьей мне довелось жить в детстве на Камчатке: там живут дорогие мне верные старые друзья, я пою песни о Камчатке и постоянно даю там концерты.

К сожалению, шокирующие сводки, как говорится, с полей – от моих друзей, коллег и знакомых… Первые вопросы: откуда? Почему? Кто? Первые ответы: что-то там вояки нахимичили. Что же там нужно было нахимичить и что там за вояки? Против кого мы на Камчатке воюем? И вообще, слишком много секретов. Если мы с этим не закончим, нам придется смириться, дорогие мои военные, секретчики и разведчики, с тем, что нам на этой планете не останется места, не говоря уже о наших детях.

Давайте сразу скажем нашим детям, что мы не оставим им места на этой планете», – заявил Илья Лагутенко.