Два уголовных дела заведено по факту загрязнения вод в Тихом океане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о «нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнении морской среды» в связи с ситуацией в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом пишет RTVi со ссылкой на СК.

Согласно версии следствия, вещество, которое стало причиной смерти живых существ и ожогов у местных серферов, похоже по консистенции на техническое масло.

95% морских животных на глубине 10-15 метров погибли и, по предположению ученых, популяция видов далее будет только сокращаться из-за того, что другие обитатели дна Тихого океана остались без кормовой базы.