В воде на Камчатке нашли кратные превышения концентрации ряда веществ

Росприроднадзор опубликовал результаты анализа проб природной воды, взятой в Авачинском заливе на Камчатке. Выяснилось, что в них в разы и в десятки раз превышено содержание ряда загрязняющих веществ.

Например, в водах Козельского полигона в 6,5 раза превышена концентрация фосфат-иона, железа — в 2,3 раза, а фенолов — в 1,3 раза. В водах реки Кирпичная содержание фосфат-ионов превосходит норму в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, а аммоний-иона — в 6,2 раза.

В отдельных местах озера Халактырское содержание фенолов превышено в 6,4 раза. В водах реки Таенка фосфат-ионов в 5,9 раза больше, чем максимально допустимая норма, а железа — в 2,1 раза.

В бухте Раковая обнаружено превышение концентрации нефтепродуктов: в зависимости от локации, из которой бралась проба, их углеводородов оказалось больше от 1,4 до 2,2 раза.

Установлен и ряд других нарушений. При этом многие образцы до сих пор проходят обработку, в том числе это касается большей части данных о загрязнении тяжелыми металлами.