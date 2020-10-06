"Золотой судье" Хахалевой грозит уголовное дело

5 октября Верховный суд России утвердил решение о досрочном лишении полномочий скандально известной судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Теперь ей грозит возбуждение уголовного дела.

Наш корреспондент побывал на заседании ВС, где решался этот вопрос.

Самой Хахалевой на заседании в ВС не было, она находится на лечении в стационаре после осложнений, вызванных коронавирусом. Ее адвокат Людмила Александрова просила отложить слушания – по ее словам, в настоящее время в Следственном комитете и Генпрокуратуре находится заявление председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николая Тимошина. Он попросил привлечь Хахалеву к уголовной ответственности за предполагаемые случаи получения судейского оклада в дни прогулов. 12 октября она должна будет ответить на вопросы следователя.

Однако тройка судей ВС отказалась перенести заседание.

По мнению адвоката, лишение мантии Елены Хахалевой за прогулы несправедливо.

– Где доказательства, что она летала в личных нуждах? – возмутилась Александрова.

В свою очередь представитель ВККС Светлана Филипчик подчеркнула, что об этом Хахалева говорила сама.

– Никаких доказательств служебной необходимости выезда не представлено, – отметила Филипчик. Также она сочла, что Хахалева умышленно проявляла неуважение к квалификационной коллегии судей, поскольку не пришла ни на одно из состоявшихся по ее делу заседаний.

Адвокат же парировала, что Хахалева испытывала огромный стресс, а в СМИ и на федеральных телеканалах против нее была развязана информационная кампания.

Коллегия ВС совещалась около часа и в итоге признала законность лишения Елены Хахалевой судейских полномочий.

«Золотая судья» оказалась в центре скандала летом 2017-го после свадьбы ее дочери, состоявшейся в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре. Согласно сообщениям в социальных сетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. В свою очередь Совет судей Краснодарского краевого суда назвал другую сумму – 5 млн рублей. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости: Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков.

По итогам проверки Совет судей признал распространенную в отношении Хахалевой информацию не соответствующей действительности. Несмотря на это, осенью 2018-го пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Она также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

В марте Хахалева написала открытое письмо на имя президента Владимира Путина, где заявила, что уже три года она и ее семья «подвергаются травле».

В июле Высшая квалификационная коллегия судей России нашла в действиях Хахалевой наличие дисциплинарного проступка. Специальная комиссия установила, что судья 128 раз без уважительных причин прогуляла работу, а также практически не участвовала в рассмотрении дел в 2017 и 2018 годах. Так, на счету судьи не было ни одного рассмотренного дела в 2017-м. А в 2018-м она рассмотрела лишь 5 дел.

Также утверждалось, что в ряде случаев Хахалева находилась в других регионах России, но при этом получала за свою работу денежное вознаграждение.

В итоге ВККС приняла решение о досрочном прекращении ее полномочий.

Никита Новиков.