Радикальные меры возможны: политолог рассказал, каким будет повторный карантин

Вот уже третьи сутки подряд в России регистрируется более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В столице, как отметили ранее в оперативном штабе, рост заболеваемости продолжается уже две недели. Разумеется, на этом фоне едва ли не все вокруг заговорили о возможном повторном карантине в стране.

Большинство россиян, к слову, опасались второй волны пандемии и новых ограничительных мер весь сентябрь, тем более, что эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться именно тогда, да и многочисленные эксперты регулярно добавляли «дров в костерок» всеобщей нервозности, то озвучивая инсайды о планах властей на новый карантин, то обещая всем вокруг настоящий экономический коллапс в случае введения новых ограничений. Фактически, весь сентябрь для граждан прошел под девизом: «лишь бы не вторая волна».

Однако уже в первую неделю октября стало понятно, второй волны не просто не избежать, она в буквальном смысле уже началась, поэтому теперь есть смысл гадать о том, какими будут действия властей — как федеральных, так и региональных. Тем более, что эксперты, по уже сложившейся традиции, регулярно дают поводы для беспокойства и один за другим перечисляют самые разные сценарии, на реализацию которых могут пойти правительство и Кремль.

Свою позицию по поводу того, введут ли в России новый тотальный карантин для всех, в интервью BFM недавно высказал известный российский политолог, журналист, сопредседатель партии «Правое дело» Георгий Бовт.

«Опровержения от представителей власти о том, что жесткие меры, вроде тех, что принимались весной, не планируются, звучат с каждым днем все менее уверенно и категорично. Практически, в этих заявлениях присутствует слова «пока», а призывы к населению соблюдать меры дистанцирования, использовать маски и придерживаться других правил подаются как условие, которое поможет избежать крайних мер. Дескать, если все будут себя хорошо вести, то новых строгих ограничений не будет», — подчеркнул политолог.

При этом, отмечает эксперт, если прежде россияне нарочито и демонстративно отказывались исполнять эти предписания, то в последнее время в городах страны стало заметно больше людей, которые придерживаются предписанных правил. «И это при том, что сами власти, введя штрафы за отсутствие масок еще во время первого карантина, в течение всех последних месяцев саботировали собственное распоряжение, поскольку штрафы к нарушителям на практике не применялись», — напомнил Бовт.

Примечательно, но журналист высказал довольно популярное среди его коллег мнение о том, что вопрос о введении повторного карантина в России на данный момент приобрел довольно яркий политический характер.

«Не исключено, что на фоне спада заболеваемости, который был зафиксирован летом, было решено, что слишком долго держать людей в масках все равно не выйдет, и это ужесточение решили приберечь для второй волны. Не исключено также, что была сделана ставка на традиционное русское «авось», а также на то, что большое количество людей уже могли получить иммунитет или хотя бы повышенную сопротивляемость. Сейчас же, если судить по динамичным переменам и трактовке роста заболеваемости, а также по принимаемым ответным мерам, вопрос приобрел острый политический характер, куда более острый, чем весной. Существует ощущение, что, к примеру, решение о переводе учеников школ на удаленный режим является неизбежным после окончания каникул. Но сообщать об этом прямо сейчас власти опасаются», — уточняет политолог.

Судя по комментариям Георгия Бовта, ответа на вопрос о том, будет ли в стране тотальный карантин, он, по крайней мере для себя, так и не нашел. Зато у эксперта довольно свежий взгляд на перспективы в сложившейся ситуации.

«Главные надежды возлагаются на спасительную российскую вакцину, которая может поступить в оборот уже до конца года. Вопрос заключается лишь в том, удастся ли до этого времени продержаться лишь с помощью ограниченных карантинных мер, тем более, что растет число госпитализаций. В ином случае властям все же придется пойти на более радикальные меры и поставить часть национальной экономики на паузу, очнуться от которой смогут далеко не все даже из числа тех, кто пережил карантин весной и летом», — подытожил Бовт.