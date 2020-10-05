Минпросвещения опровергает информацию о переводе школ на удаленку

«Решения о переводе российских школ на дистанционное обучение пока не принимались», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения, которые передает ТАСС.

Ранее замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил, что такое решение точно принято в Москве и, с определенной степенью вероятности, на Сахалине и в Ульяновской области. Меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации, которая обстряется с каждым днем, начиная с середины сентября.

«К нам поступают данные [о переводе школ на дистанционку], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», — опровергает Басюк свое собственное заявление.

Ранее сегодня Минпросвещения уже пришлось опровергать вчерашнее высказывание г-на Басюка о том, что 3% школ в России переведены на карантин. Оказалось, что таких учебных заведений всего 0,29%.