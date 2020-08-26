В США арестовали россиянина, Пекин поборол Covid-19: главное к утру 26 августа

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28 августа, пятница

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[13:03]"Чего боится Путин": The Economist вышел с Путиным и Навальным на обложке
[12:27]Украина будет пропускать белорусов на свою территорию, несмотря на коронавирус
[12:00]"Пусть увольняются махинаторы": Тихановская призвала учителей не слушать Лукашенко
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[11:17]Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок в нем
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[10:57]Путин за пять лет не вызвал у россиян такого интереса, как Ефремов и Беларусь
[10:15]Российских журналистов без аккредитации отправят из Белоруссии в Россию
[09:35]В Москве от COVID-19 вылечились более 200 тыс. человек. Им предлагают донорство
[09:17]В Москве четверо неизвестных похитили у двоих мужчин 3,6 млн рублей
[08:37]Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
[08:25]Украина приостанавливает все контакты с Белоруссией на неопределенный срок

27 августа, четверг

[18:58]Бывшую главу владимирского управления Росгвардии осудили на три года условно
[18:28]СБУ хочет запретить допуск к местным выборам 25 октября граждан, связанных с РФ
[17:31]Россия запросила доказательства диагнозов, поставленных Навальному в Германии
[17:15]Путин: задержанных россиян в Белоруссии рассматривали как возможную ударную силу
[16:36]Кремль вновь не увидел оснований для расследования отравления Навального
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[14:54]Путин заявил, что готов помочь Лукашенко силовиками. Уже создан спецрезерв
[14:38]Уволенные из ВШЭ преподаватели создадут свой онлайн-университет
[14:19]В Барнауле служащего ракетных войск обвинили в передаче гостайны Украине
[14:09]В Мосгордуму внесли законопроект Навального о повышении пенсий ветеранам ВОВ
[13:59]"Это глупость": Садовничий не стал лишать Лукашенко звания почетного профессора
[13:56]Лукашенко: против Беларуси идет "гибридная война" с целью захватить Гродненскую область
[13:46]Жданов: ФБК готов к работе без Навального и продолжит выпускать расследования
[08:45]Студенты ВШЭ написали открытое письмо с требованием не увольнять Елену Лукьянову
[08:31]"Красное и белое" потребовало удалить шутку об их признательности белорусам
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[08:13]ДТП с военными в Сирии, убийце Леннона отказали в УДО: главное к утру 27 августа
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26 августа, среда

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[08:00]В США арестовали россиянина, Пекин поборол Covid-19: главное к утру 26 августа

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В США арестовали россиянина, Пекин поборол Covid-19: главное к утру 26 августа

Общество
08:00, 26 августа 2020

В США арестовали россиянина, Пекин поборол Covid-19: главное к утру 26 августа

Россиянин Егор Крючков арестован в США по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления, передает «Интерфакс». Уточняется, что 27-летний мужчина был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа, он въехал в страну по туристической визе. По данным минюста США, Крючков пообещал выплатить сотруднику компании в штате Невада $1 млн за внедрение вредоносной программы в компьютерную сеть.

В Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом. Последние два пациента выписались из больницы, пишет ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города. Сообщается, что в материковой части КНР выздоровели 94,13% заболевших. Число инфицированных с декабря прошлого года составило почти 85 тысяч, за последнюю неделю зафиксировано 108 случаев COVID-19.

Отвод адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и его возвращение является спланированной акцией по затягиванию процесса. Об этом заявил в интервью телеканалу «Москва-24» представитель потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский. По его словам, Пашаев вернулся после того, как защита потерпевших получила через суд «очень важную информацию». «Я обещаю, что после оглашения приговора расскажу всю подноготную этого дела», – сказал адвокат, пояснив, что  до окончания следствия не имеет права раскрывать детали.

Суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство режиссера Романа Полански о восстановлении его в составе Американской академии киноискусств, из которой он был исключен в мае 2018 года. Адвокат режиссера заявил, что решение судьи, скорее всего, оспорено не будет, сообщает Variety. По его словам, членство в академии, присуждающей «Оскар», для Полански в конечном счете «не значит ничего». 

Telegram-канал издания «Наша Нiва» опубликовал видео, на котором силовик стреляет с расстояния около 10 метров в освещавшую акцию протеста в Минске журналистку Наталью Лубневскую, пишет Znak.com. При этом на ней был синий жилет с надписью «Пресса». Сообщается, что Лубневская находится в больнице более двух недель. 

Правоохранители между тем задержали нескольких участников протестной акции, которые собрались на площади Независимости. По словам пресс-секретаря минского ГУВД Натальи Ганусевич, задержания проходили «в рамках административного процесса», число задержанных обещают сообщить в ближайшие часы.

Тема: "Уханьский" коронавирус Михаил Ефремов

Теги: #Китай #Хакеры #Добровинский #Эльман Пашаев #Белоруссия #Кино #протесты в Белоруссии

Рубрика: Общество

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