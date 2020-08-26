В США арестовали россиянина, Пекин поборол Covid-19: главное к утру 26 августа

Россиянин Егор Крючков арестован в США по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления, передает «Интерфакс». Уточняется, что 27-летний мужчина был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа, он въехал в страну по туристической визе. По данным минюста США, Крючков пообещал выплатить сотруднику компании в штате Невада $1 млн за внедрение вредоносной программы в компьютерную сеть.

В Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом. Последние два пациента выписались из больницы, пишет ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города. Сообщается, что в материковой части КНР выздоровели 94,13% заболевших. Число инфицированных с декабря прошлого года составило почти 85 тысяч, за последнюю неделю зафиксировано 108 случаев COVID-19.

Отвод адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и его возвращение является спланированной акцией по затягиванию процесса. Об этом заявил в интервью телеканалу «Москва-24» представитель потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский. По его словам, Пашаев вернулся после того, как защита потерпевших получила через суд «очень важную информацию». «Я обещаю, что после оглашения приговора расскажу всю подноготную этого дела», – сказал адвокат, пояснив, что до окончания следствия не имеет права раскрывать детали.

Суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство режиссера Романа Полански о восстановлении его в составе Американской академии киноискусств, из которой он был исключен в мае 2018 года. Адвокат режиссера заявил, что решение судьи, скорее всего, оспорено не будет, сообщает Variety. По его словам, членство в академии, присуждающей «Оскар», для Полански в конечном счете «не значит ничего».

Telegram-канал издания «Наша Нiва» опубликовал видео, на котором силовик стреляет с расстояния около 10 метров в освещавшую акцию протеста в Минске журналистку Наталью Лубневскую, пишет Znak.com. При этом на ней был синий жилет с надписью «Пресса». Сообщается, что Лубневская находится в больнице более двух недель.

Правоохранители между тем задержали нескольких участников протестной акции, которые собрались на площади Независимости. По словам пресс-секретаря минского ГУВД Натальи Ганусевич, задержания проходили «в рамках административного процесса», число задержанных обещают сообщить в ближайшие часы.