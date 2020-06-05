Кто пугает мир таинственными "русскими хакерами"

В ЕС и США уже несколько лет набирает обороты новый виток ксенофобии, выражающийся в сказке о существовании так называемых «русских хакеров». Киберпреступники с российским гражданством стали чем-то вроде современного аналога «русской мафии», которой за рубежом пугали всех в 90-е и начале 2000-х.

Например, в Германии активно распространяется скандал с якобы имевшим место хакерским взломом Бундестага, который произошел в далеком 2015-м. И от обвинений в произошедшем именно русских киберспециалистов мировые СМИ не останавливает ни давность, ни отсутствие каких-либо доказательств.

А в последние дни «русских хакеров» стали обвинять еще и в массовых беспорядках в США, что так недвусмысленно совпадает по времени с подготовкой к президентским выборам. Но если «русский след» здесь и правда столь очевиден, куда же смотрят западные спецслужбы? Неужели им не надоело признаваться в собственной несостоятельности, которая позволяет им в который уже раз допускать подобные киберпреступления?

Более убедительным кажется другое объяснение происходящему – всесильные «русские хакеры» просто стали удобной пугалкой для политтехнологов, что не может не сказаться на отношении масс к России.

«Пользователи, не являющиеся медийными персонами, демонстрируют наличие признаков "киберфобии". Пользователи реально опасаются киберугроз, при этом не указывают на реальные факты или обстоятельства, создающие такую угрозу», – подчеркивают авторы недавно представленного доклада «Информационная борьба против России: конструируя образ врага», который цитирует «Независимая газета».

«Русская месть» за маршала

Недавно отечественные СМИ пестрели материалами о демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Россияне задавались вопросом, как же власти и народ Чехии могли согласиться на столь кощунственный шаг в отношении освободителя города?

А теперь немного ретроспективы: за несколько месяцев до этого, в декабре 2019 года в Чехии случилась целая серия хакерских атак на больницы с помощью вируса-шифровальщика. Однако почти сразу технический директор чешско-американской IT-компании ESET Мировсла Дворжек заявил, что это все промыслы интернет-мошенников.

Затем инцидент повторился, но уже в марте. Как и в первый раз, никакого серьезного ущерба атака не нанесла и масштабного резонанса в обществе не вызвала.

Но прошел еще и месяц, и чешская газета «Лидове Новины» выпускает «сенсационное» расследование, в котором, ссылаясь на анонимов из Информационной службы безопасности Чехии и государственного Совета безопасности, связывает произошедшие атаки на больницы с «русскими хакерами». Громкую тему подхватывают и другие СМИ страны, после чего уже госсекретарь США Майкл Помпео выступает с громким заявлением о том, что Америка непременно найдет и накажет виновных в нападении на информационные системы в маленькой Чехии.

Немудрено, что после таких событий хакерские атаки связывают с местью русских за снос памятника их маршалу. Правда, мстить они начали как-то слишком уж заранее. Но чешские СМИ это не смущает.

Кириллица «выдала»

К раздувающемуся хакерскому скандалу довольно быстро подключилась и украинская сторона, явно не стерпевшая, что связанная с ней повестка начала вытесняться из европейских и российских СМИ в пользу новостей о коронавирусе и гуманитарной помощи другим странам со стороны России. Так, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис не только прямо обвинил в атаках на чешские больницы российские спецслужбы, но и поспособствовал тому, чтобы данную тему активно осветили украинские СМИ.

При этом представленные официальным расследованием доказательства именно российского участия в кибератках оставляют очень много вопросов. В частности, расследователи утверждают, что IP-адреса хакеров удалось отследить в России, а в код вирусной программы были «зашиты» комментарии на русском языке.

Однако и тот, и другой аргументы в пользу наличия в данной истории «русского» следа могут быть подвергнуты критике даже со стороны обычного любителя шпионских сериалов: известно, что хакеры всегда защищаются с помощью всевозможных анонимайзеров, так что цепочка хакерских IP-адресов всегда проходит через десятки стран. Отсюда становится ясно, что российские IP либо не означают совершенно ничего, либо говорят о намеренной провокации тех, кто специально хотел подвести расследование к России.

С той же легкостью развенчивается и «доказательство», основанное на обнаружении в коде хакеров кириллицы. До сих пор подавляющее большинство вредоносных программ пишутся с использованием архива шпионских программ из секретных лабораторий американского АНБ, оказавшегося в открытом доступе еще в 2016 году. Но никому и в голову не приходит обвинять в хакерских нападениях на другие страны США.

«Американский» след

Кстати, Америка к скандалам с так называемыми русскими хакерами оказывается всегда ближе всех. Так, именно в Чехии, а если точнее, в Праге находится крупнейший в Европе разведцентр ЦРУ и МИ-6. Именно там долгое время работал Сергей Скрипаль, в деле которого Чехия сыграла не последнюю роль. В 2019 году глава национальной Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что в Чехии действовала российская агентурная сеть, занимавшаяся кибератаками, что, в свою очередь, подлило масло в огонь и в очередной раз напомнило Европе о вездесущих silovikah из России.

При этом за подобными страшилками довольно часто можно увидеть интересы американской стороны. Последний такой случай произошел во время попыток объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Для провокации использовали украинскую газодобывающую компанию Burisma, которая заявила о кибератаках. Расследование инцидента проводила американская IT-компания «Area 1». В докладе по итогам расследования отмечалось, что взломать Burisma пытались все те же русские хакеры. Зачем? А все потому, что в совете директоров Burisma некоторое время работал Хантер Байден – сын бывшего вице-президента Америки Джо Байдена, который (совпадение?) является главным политическим оппонентом Дональда Трампа. По версии американских демократов, русские искали компромат на противника нынешнего американского президента, которому сами же, как до сих пор утверждают на западе, помогли победить на выборах. Кстати, на этот раз расследователи решили совсем не заморачиваться с поиском доказательств: было лишь заявлено, что русские хакеры всегда действуют именно такими методами.

«Россию модно нынче выставлять страной-международным информационным террористом. Мы можем сколько угодно с фактами в руках доказывать, что это не так, но американский либеральный мейнстрим не даст этой правде проникнуть в информационное пространство США на широком фронте, – констатирует профессор Военной академии наук Сергей Судаков. – Да, все, что было сказано в Америке про российские химические атаки в Сирии, про вмешательство в президентскую кампанию в США, было ложью. Но ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Не буду лишний раз произносить имя того, что эту фразу придумал».