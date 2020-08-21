"Дело Ефремова катится к 8 годам": адвокат ждет приговор через "считанные дни"

Происходящее в Пресненском суде Москвы, где слушается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, все больше отдает сюрреализмом.

«В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», – заявил на последнем заседании адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, следователи не установили, когда был залит асфальт, какими реагентами обработана дорога, есть ли колея, какой коэффициент сцепления…

В отзыве на официальную автотехническую экспертизу эксперт защиты написал, что в ней «не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования».

Зачем Эльман Пашаев это делает и к чему может привести вся эта клоунада, Sobesednik.ru обсудил с адвокатом Леонидом Ольшанским, вице-председателем Движения автомобилистов России.

– По-моему убеждению, защита Ефремова любой ценой тянет время, – говорит он. – Любой адвокат вправе заявить любое ходатайство, но мне думается, что эти заявления ни к чему не приведут.

Суд будет продолжен, и в считанные дни мы выйдем на приговор.

По словам Ольшанского, затягивание дает пиар, «который нужен всем — защите, экспертам». А еще это простая тюремная математика: два дня под домашним арестом засчитываются за один день в колонии. Находился в статусе подсудимого год — считай, полгода уже отсидел.

– Но главное, что все эти, с позволения сказать, штучки ведут к более серьезному приговору, чем если бы подсудимый сразу признал вину, – отмечает Леонид Ольшанский. – Я думаю, дело катится к 8 годам лишения свободы.