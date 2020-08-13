Адвокат: Ефремову поможет свидетель, который скажет, что за рулем был не он

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский нашел способ защитить актера от верной тюрьмы.

Два месяца назад, сразу после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат Леонид Ольшанский в интервью Sobesednik.ru подробно изложил идеальную стратегию, которой следует придерживаться защитникам актера. Главной мерой он считал госпитализацию артиста. И как в воду смотрел: на днях Михаил Олегович действительно был доставлен в больницу в прединсультном состоянии прямо из здания Пресненского суда.

«Я держал бы Ефремова в больнице — и как можно дольше. Переводил бы его из одного отделения в другое. Кроме того, медицинские диагнозы и состояние человека — это смягчающие обстоятельства», – отмечал в беседе с нами Леонид Ольшанский.

Спустя два месяца его слова стали былью: Михаил Ефремов находится в больнице с подозрением на инсульт, судебный процесс затягивается на неопределенное время.

Леонид Ольшанский // Фото: соцсети

– Что бы человек ни совершил – хоть он рубль должен, хоть другого человека раздавил, существует презумпция невиновности, – рассуждает теперь в новом разговоре с Sobesednik.ru опытный адвокат. – Она распространяется и на врачей.

Если врачи говорят, что у Ефремова прединсультное состояние, мы исходим из того, что так и есть, пока не доказано обратное.

Суд может назначить комплексную экспертизу, собрать консилиум врачей разных специальностей из различных клиник и научных институтов, чтобы они вынесли свое решение. И никто не усомнился бы в их объективности.

Судья назначила следующее заседание по делу Ефремова на 18 августа, но, по словам Ольшанского, оно вряд ли состоится. Скорее всего Ефремов еще недели три пробудет в больнице.

– Самое главное оружие – болезнь – защита в этом бою уже использовала, – объясняет Ольшанский. – Болезнь основательно затянет процесс, но не остановит его.

На данном этапе, если фантазировать, может появиться некий свидетель, который скажет, что видел, как из машины Ефремова с места водителя выбежал какой-то человек и скрылся. А Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья и сел на газон.

Других вариантов больше нет. Сказки о том, что руль или тормоза не сработали, не помогут: была проведена техническая экспертиза, которая подтвердила обратное.