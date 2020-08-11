Ефремова доставили в нейрореанимацию с инсультом. Его состояние стабилизировали

Актер Михаил Ефремов помещен в нейрореанимацию Боткинской больницы. Изначально он был срочно госпитализирован из здания Пресненского суда в реанимацию, но состояние актера резко ухудшилось.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в больнице, в данный момент состояние актера стабилизировано.

«Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации», — сообщил собеседник агентства. Предварительно Ефремову диагностировали инсульт.

Очередное слушание по делу о ДТП с актером было перенесено на 10:00 12 августа.