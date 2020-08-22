Навальный в Берлине, замгоссекретаря США едет в РФ. Главное к утру 22 августа

Алексея Навального доставили в Берлин на специально оборудованном медицинском самолете. Его сопровождала жена Юлия.

Утром 21 августа самолет из Германии прилетел в Омск, но российские врачи не согласовывали транспортировку, ссылаясь на большие риски для жизни пациента. Позже врачи разрешили передать Навального на лечение в Германию под ответственность его жены.

Перелет длился около шести часов. После прибытия Навального доставят в клинику Charite.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган планирует посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

По их данным, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву, а позже посетит Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В США арестовали бывшего служащего американского спецназа по подозрению в сговоре с российской разведкой. Об этом пишет РБК.

По данным Минюста США, спецназовец передал российской разведке секретную информацию о своей бывшей службе. Помимо прочего, он передавал данные о сослуживцах, чтобы агенты могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать.

«Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс , как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», — указано в сообщении.