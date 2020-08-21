Помпео: США поддерживают требования Евросоюза и новые выборы в Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает призывы к началу мирного диалога между Координационным советом Беларуси и властью. Они не признают прошедшие выборы президента и принципиально поддерживают идею проведения новых.

«Соединенные штаты впечатлены мирным выражением стремления белорусского народа определять свое будущее (...) Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями в ходе президентских выборов в Беларуси 9 августа и решительно осуждаем насилие по отношению к мирным протестующим и журналистам, аресты оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокировку интернета в Беларуси, жестокое отношение к задержанным», — говорится в заявлении Помпео.

Он также требует отпустить всех задержанных и дать информацию о тех, кто считается пропавшими.

США считают вопросом принципа поддержку новых честных выборов, которые бы, в отличие от прошедших, передавали волеизъявление граждан страны.

Белый дом также выступает за проведение диалога между Координационным советом и действующей властью на базе ОБСЕ.

«Мы поддерживаем международные усилия по расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, нарушений прав человека, касающихся выборов, и последующих репрессий», — заявил Помпео.