"Грязные деньги нам не нужны": Добровинский об иске к Ефремову в 1 рубль

18 августа в суде состоялось пятое заседание по делу Михаила Ефремова. Как судят актера – в репортаже Sobesednik.ru.

В течение дня в зале успели допросить родственников погибшего в аварии Сергея Захарова: вдову Маргариту, брата Владимира, младшего сына Валерия и старшего Виталия. Но согласия между родными было мало.

Так, Виталий Захаров заявил, что расходы по перевозке тела отца из Москвы в Рязань оплачивала гражданская жена покойного Ирина Стерхова. А его младший брат Валерий утверждал, что все расходы несла его мать, официальная супруга Захарова Маргарита.

Кстати, Ирина Стерхова не оставляет попыток добиться статуса потерпевший, но это ей никак не удается: накануне Мосгорсуд вновь отклонил ее прошение.

Потерпевшими хотели признать себя и представители магазина «Деликатеска», где работал Захаров. Компания требовала от Ефремова чуть больше миллиона рублей за ущерб, причиненный авто, что возмутило адвоката обвиняемой стороны Эльмана Пашаева. По его словам, вопросом с автомобилем должна заниматься страховая компания. Суд поддержал Пашаева, ходатайство не удовлетворили.

На заседании так же выступила врач Светлана Ромодановская, проводившая медицинскую экспертизу тела погибшего. Она подробно рассказывала о тяжких телесных повреждениях погибшего и объяснила, что не может сделать вывод о том, был ли пристегнут Захаров ремнем безопасности в момент столкновения. «Строение тела не позволяет сделать вывод», – подчеркнула врач.

Судя по пристрастному допросу, который учинил доктору и родным погибшего Эльман Пашаев, он хочет доказать, что Захаров погиб не из-за столкновения, а вследствие неправильных действий врачей на месте происшествия или тех, кто переворачивал автомобиль пострадавшего.

Вопросы свидетелям так часто повторялись и порой были настолько абсурдными, что и судья, и коллеги-адвокаты то и дело делали Пашаеву замечания.

– Не надо играть на публику! Помолчите немного, – сказал на очередное возражение Пашаева Александр Добровинский, адвокат пострадавшей стороны.

Во время пятиминутного перерыва Ефремов вышел проветриться, поскольку в прогулках ему суд снова отказал.

– Мне бы на уличку выйти, – сказал Ефремов приставам.

Примечательно, что все время заседания Михаил Олегович сидел с опущенной головой, явно с телефоном в руках. Складывается впечатление, что он и не слышит, что говорят свидетели и адвокаты.

После часового перерыва пришло время для предъявления исков. Первым гражданский иск к Ефремову предъявил адвокат старшего сына Захарова Виталия – 6,5 миллионов рублей.

Александр Добровинский зачитал целую речь о том, как Пашаев оскорблял в СМИ семью потерпевших, обвиняя их в корысти, и предъявил иск от семьи на сумму 1 рубль. Сказать, что все присутствующие были в шоке, – ничего не сказать.

– Грязные деньги нам не нужны, – подчеркнул Добровинский.

Похоже, ради этого момента и была проделана вся работа Добровинского. На нем адвокат скорее всего и сделает акцент в своей книге по делу Ефремова, которую обещал написать.

В суд должны были явиться и свидетели защиты, однако жена Ефремова так и не появилась. Михаил Олегович извинился: по его словам, супруга сидит дома с тремя детьми.

Суд перенёс слушание на 19 августа. Хотя Пашаев долго просил дать ему больше времени, чтобы собрать всех свидетелей.