В Пресненском суде рассказали о главных причинах смерти Сергея Захарова в ДТП

Судмедэксперт Светлана Ромадановская сообщила в Пресненском суде, что смерть Сергея Захарова, попавшего в аварию с актером Михаилом Ефремовым, наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Об этом пишет «Российская газета».

По словам эксперта, жировая эмболия — крайне опасное состояние, которое приводит к попаданию частиц жировой ткани в кровеносную систему организма. Также она обратила внимание на нюанс, касаемый действий очевидцев, которые могли повлиять на состояние Захарова при попытках вытащить его из автомобиля. По ее мнению, хуже водителю уже сделать не могли. Очевидцы, перевернувшие автомобиль, напротив, оказали положительное влияние, поскольку привели пострадавшего в более естественное положение.

Захаров в момент аварии двигался со скоростью 60 км/ч и был пристегнут ремнем безопасности. Об этом свидетельствует отсутствие следов катапультирования, переломов на лице и продольная полоса оставшаяся на теле от ремня.

Ромадановская также отметила, что для спасения жизни Захарова врачи сделали все возможное, но большая кровопотеря, страшные травмы и жировая эмболия не позволили спасти его.

Михаил Ефремов пробудет под домашним арестом до января 2021 года.