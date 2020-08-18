Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым запуталась в его заработках

Официальная жена покойного Сергея Захарова – Маргарита – дала показания в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

– Вечером 8 июня мне позвонила жена брата моего супруга, она кричала в трубку, чтобы я не беспокоилась: Серёжа ещё был жив, – рассказала Маргарита Захарова. – О смерти мужа я узнала от сотрудников Следственного комитета. За несколько дней до этого умерла ещё и моя мама. Такого даже в страшном сне не могла представить! Ни на одной телевизионной программе я не была, но и брата мужа судить не буду.

По словам вдовы Захарова, с мужем у неё были тёплые отношения. Каждые выходные он приезжал в Рязань, и они вместе навещали его маму в деревне. По словам Маргариты, они были очень дружной семьей. И сейчас родным Сергея очень не хватает кормильца.

При этом женщина затруднилась назвать точную сумму заработков Захарова. Учитывая ее заявления о дружной семье и то, что Маргарита по профессии – бухгалтер, ее неведение о семейном бюджете вызывает как минимум недоумение. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, спросил, сколько денег давал погибший своей супруге. Но и на этот вопрос она ответить не смогла.

– Со свекровью у меня очень тёплые отношения, – переменила тему Маргарита. – Когда она меня сейчас видит без своего сына, она плачет. Мы с ней вместе поплачем, я ее успокою – так и живем… В последний раз мы общались с мужем после смерти моей мамы. Это было за несколько дней до аварии, – уточнила Захарова.