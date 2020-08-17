Адвокат Бадамшин рассказал о неустановленных лицах в деле Ивана Голунова

Следствие выделило в отдельное производство дело против лиц, сфальсифицировавших доказательства против Голунова.

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает «Дождь». По его словам, защита завершила ознакомление с материалами уголовного дела, которое, по его словам, читается, как увлекательная книга. «Особенно секретная его часть», – отметил Бадамшин в своем Telegram-канале.

Напомним, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня прошлого года. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики при личном обыске и в квартире. Позже все обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий.