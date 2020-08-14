Минздрав заявил, что не направлял США предложений по вакцине от COVID-19

В России опровергли информацию об отказе Вашингтона работать с Минздравом РФ над вакциной от коронавирусной инфекции.

«Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», – цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что некие российские чиновники предлагали США сотрудничество по разработке вакцины, однако получили отказ.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его дочь опробовала ее на себе.