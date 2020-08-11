Радзиховский о вакцинации дочери Путина: Пиар тут путинский, а здоровье мое

Владимир Путин рассказал, что его дочь стала добровольцем по испытанию российской вакцины. Политолог Леонид Радзиховский – о том, почему президент в этот раз нарушил свое обычное молчание относительно дочерей.

– Путин всегда избегал рассказывать о своих дочерях. А здесь ему, видимо, очень хотелось рассказать об этой вакцине, в которую он уверовал настолько, что позволил дочери уколоться одной из первых, – подчеркивает политолог в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru.

Путин тут выступил как рекламный агент данной вакцины. Это понятно: если его дочь- биолог принимала участие в испытании этой вакцины, то, соответственно, Путин в нее верит.

Глава государства, естественно, принимает участие в подобных делах. Но для меня это не служит ориентиром — здесь важнее согласованное мнение врачей. Это слишком серьезный вопрос, чтобы путать его с пиаром. Пиар тут путинский, а здоровье — мое.

Производство вакцины сейчас — это гигантский рынок на десятки, а может, и сотни миллиардов долларов. Это огромная, отчаянная конкуренция десятков крупнейших фармацевтических фирм. Не исключаю, что наши могли сделать хорошую вакцину. Но я исключаю, что наша вакцина будет широко распространяться по миру. Потому что это слишком большие средства, чтобы к ним подпускали достаточно хилые российские фармкомпании. Понятно, что этот рынок будет принадлежать американцам. Ну, может, еще китайцам.

А вообще, спортивное соревнование на эту тему неуместно. Это же не большой спорт.