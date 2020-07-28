Иосиф Пригожин: Над хабаровчанами просто издеваются! Путин должен объясниться

Продюсер высказался в поддержку митингующим и раскритиковал первые шаги Михаила Дегтярева на посту врио губернатора.

– То, что происходит сейчас в Хабаровске, – это очень плохой сигнал, – поделился своим мнением продюсер в интервью Sobesednik.ru. – Я не могу понять, почему Фургала вообще допустили до губернаторского кресла, если он действительно преступник? Почему именно тогда, когда он оказался на должности, кто-то начал раскачивать эту лодку? Я считаю, что все это могли затеять люди из вражеского стана президента, потому что для него это антирейтинг.

По моему мнению, нужно было набраться терпения и дождаться, когда губернаторский срок Фургала закончится. А так все получилось слишком топорно и бездумно, что ли… И потом, Фургала можно было взять не в Хабаровске, а пригласить его в Москву и там арестовать. Ведь он же все равно подчиняется президенту. Но зачем было устраивать показательное выступление и арестовывать его в Хабаровске? Вот теперь мы и получаем неуправляемую публику, которая растет с каждым днем.

– Так это дело нельзя оставлять, – считает Иосиф Пригожин. – Я понимаю хабаровчан! Над ними просто издеваются! Считаю, что к народу должен выйти либо президент, либо премьер-министр, либо сотрудники правоохранительных органов с какими-то документами и объяснить ситуацию. Люди ведь просто не хотят быть оболваненными, и им явно за эти протесты не платили деньги!

Но в первую очередь, убежден продюсер, диалог с народом должен вести врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

– Михаил Дегтярев, возможно, хороший парень, но ему нужно выйти к народу и сказать, например, следующее: «Друзья, мы с Фургалом однопартийцы, и я буду выполнять обязанности губернатора, пока идет следствие, чтобы город просто-напросто не встал, чтобы люди продолжали работать!» По логике, народ ведь ждал от Дегтярева, что он выйдет вместе с ними и будет кричать: «Свободу Фургалу!», но он этого не сделал. Поэтому ему нужно объясниться с протестующими! – уверен Иосиф Пригожин. – А из Фургала власть сегодня сама же делает народного героя, мученика. Не дай Бог, если он умрет где-нибудь в тюрьме от переживаний. Что тогда будет дальше?! Я считаю, что власти нельзя было делать таких опрометчивых движений!

Напомним, накануне, чтобы разобраться с ситуацией с протестами в Хабаровске изнутри, в город приехал Сергей Шнуров, однако этот визит и последовавшее за ним интервью Шнура с Михаилом Дегтяревым были восприняты неоднозначно: