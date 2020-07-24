Милонов предложил "заказчикам" суррогатных мам усыновлять детей из детдомов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против практики суррогатного материнства. Свое мнение он высказал в передаче RTVi «Сквозной эфир», где обсуждался арест врачей клиники, где заключались контракты между роженицами и иностранцами.

«Мы должны оценивать, что женщина — это гораздо большее, чем емкость для хранения сперматозоидов», — заявил Милонов. Он настаивает, что использование тел женщин для вынашивания плода иностранным «заказчикам» — это «высшая форма унижения малообеспеченных женщин».

Также депутат раскритиковал родителей, которые ищут суррогатных мам, чтобы ребенок родился «с таким же носиком». Им он предлагает «подарить свою любовь» тем детям, которые сейчас находятся в детских домах.