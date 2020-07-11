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Константин Баканов: Следственный комитет влип в историю

Общество
21:37, 11 июля 2020

Константин Баканов: Следственный комитет влип в историю
Global Look Press
Global Look Press

Колумнист Sobesednik.ru размышляет о том, какие еще темы могли бы привлечь внимание СК под руководством Бастрыкина.

Российские сыщики закончили следствие по делу гибели группы Дятлова в 1959 году и открыли дело о фашистском геноциде под Сталинградом в 1942-43 годах. Работы еще непочатый край: не разгадана тайна Тунгусского метеорита, убийство Гришки Распутина просится на доследование, за геноцид Наполеона некому было взяться до того, как ведомство возглавил г-н Бастрыкин, есть, наконец, вопросы к некоторым князьям в период междоусобиц.

Горячие головы уже потребовали расследовать набеги печенегов и половцев, но, похоже, по этим делам дана недвусмысленная отмашка сверху: точки расставлены.

Может, Следком, конечно, и не делает ничего смешного: если найдены новые захоронения под Сталинградом, дело, очевидно, должно быть возбуждено. А по группе Дятлова многие эксперты давно сетовали на то, что свердловские следователи в свое время провели свою работу не на самом высоком уровне, из-за чего вокруг погибших туристов и возникло столько загадочных версий и сплетен. Но на фоне Серебренникова, на фоне губернатора Фургала, на фоне «московского дела», на фоне попыток позорно прикрыть коллег-силовиков по делу Голунова вся эта работа выглядит фоном, окончательно дорисовывающим сюрреалистичную картину происходящего. Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции.

  • Дело о "перевале Дятлова" и гонка "альпинистов" из СКР и Генпрокуратуры

При Бастрыкине Следком активно начал интересоваться событиями за пределами России. Особенно ярко это проявилось во время войны на Донбассе. Дела о геноциде на востоке Украины активно возбуждали ведомство во всех смыслах этого слова. С учетом тяги к истории теперь можно подналечь на колонизацию западноевропейскими сатрапами других континентов и – что особенно актуально – на перевоз рабов из Африки в Америку. Наверняка можно расследовать, как и почему белые американцы сегодня так унизительно каются перед черными, чтобы уж точно наказать там за океаном всех и потрясти мир невероятными открытиями, которые никто, кроме современных российских сыщиков, обнародовать, конечно, не в состоянии.

Тема: Украина

Теги: #ДНР ЛНР #Серебренников #Дело Ивана Голунова #"Московское дело" – 2019

Рубрика: Общество

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Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Может, Следком, конечно, и не делает ничего смешного: если найдены новые захоронения под Сталинградом, дело, очевидно, должно быть возбуждено. А по группе Дятлова многие эксперты давно сетовали на то, что свердловские следователи в свое время провели свою работу не на самом высоком уровне, из-за чего вокруг погибших туристов и возникло столько загадочных версий и сплетен

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Судя по вполне сложившемуся тренду, скоро можно будет утверждать, что система образования настолько очистилась, что туда толпой грянули скрепы, патриотизм и вот это вот все. Ну а насчет очищения от образования говорить вовсе неуместно – это теперь не главное

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

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