Котов отправлен на 10 дней в ШИЗО из-за того, что не поздоровался с тюремщиком

Осужденного по «статье Ильдара Дадина» активиста Константина Котова отправили в штрафной изолятор на десять дней.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на Facebook адвоката Марии Эйсмонт, Котов не поздоровался с одним из сотрудников колонии, которого не заметил, потому что разговаривал с другим тюремщиком. Когда активист писал объяснение по этому поводу, к нему сзади подошел еще один сотрудник ФСИН, с которым Котов здоровался уже дважды и «не сразу сообразил, что надо это сделать вновь». В итоге активиста отправили в ШИЗО на 10 суток.

Осенью 2019-го Константин Котов получил четыре года колонии по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения акций (статья 212.1 УК). В феврале Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность приговора, в апреле Мосгорсуд смягчил приговор до полутора лет.