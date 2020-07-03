Спустя год Голунову вернули его вещи. ФСБ не удалось взломать телефон журналиста

Следствие вернуло журналисту Ивану Голунову вещи, изъятые у него в июне 2019 года при задержании. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на телеграм-канал Голунова.

«Наконец спустя год мне вернули изъятые части моей лаборатории. Спасибо работникам наркологической клиники, которые подобрали и сохранили мои любимые часы "Луч". Починю и будут как новые», — пишет Голунов.

Ивану было возвращено 10 флешек, портативный жесткий диск и мобильный телефон, который спецслужбам не удалось взломать за целый год.



Напомним, журналист был задержан 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские заявили об обнаружении в его рюкзаке пакетов с мефедроном. Задержание вызвало сильный резонанс в обществе, а сам Голунов оторицал все обвинения. Несколько экспертиз показали, что Голунов на самом деле никогда не имел дела с наркотиками, и уголовное дело в отношении него было прекращено.



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