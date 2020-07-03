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[08:23]УИК работал с COVID-19, а полицию не наказали за жетоны. Главное к утру 3 июля

02 июля, четверг

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01 июля, среда

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УИК работал с COVID-19, а полицию не наказали за жетоны. Главное к утру 3 июля

Общество
08:23, 03 июля 2020

УИК работал с COVID-19, а полицию не наказали за жетоны. Главное к утру 3 июля
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сотрудников полиции с одинаковыми жетонами, которые проводили задержание журналистов «Медиазоны» и «Эха Москвы» с одиночными пикетами возле здания ГУ МВД по Москве, не стали наказывать, сообщает РБК. С ними провели профилактическую работу, а их руководитель получил дисциплинарное взыскание.

Председатель одного из московских УИК в Северном Тушино оказался заражен коронавирусом. Это выяснилось во время голосования, но никаких мер в связи с этим предпринято не было: члены комиссии не были отправлены на карантин и продолжили работать с людьми, а участок не закрыли, однако после завершения плебисцита все они ушли на самоизоляцию. Об этом «Дождю» рассказал член местной ТИК Егор Шатов.

В Госдуме предложили ввести предварительную цензуру всех материалов о ФСБ. Внесенный законопроект не будет касаться информации, содержащей служебную или государственную тайну, а запретит данные, разглашение которых угрожает безопасности ведомства или их репутации. Согласно документу, перед публикацией подобных сведений необходимо будет получить разрешение органов безопасности. На это обращает внимание «Интерфакс».

Опрос «Ромир» показал, что для «нормальной жизни» семье из трех человек в России в среднем нужно 85,7 тысячи рублей в месяц (или 28,6 тысячи на человека). Доход на семью от 45 до 60 тысяч устроил бы 18% граждан, от 60 до 90 и более 120 — 22%, а от 90 до 120 — 21%. Отмечается, что это самый высокий желаемый уровень дохода за все время наблюдений.

Сыну экс-сенатора Амира Галлямова дали 2 года колонии общего режима за наезд на полицейского при попытке скрыться после проверки документов. Как отмечает «Медиазона», сотруднику правоохранительных органов диагностировали перелом голени, а сын бывшего представителя Амурской области оказался в состоянии наркотического опьянения.

Теги: #Москва #Пикеты в поддержку Ильи Азара #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Общество

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Сергей

экономист

А теперь товарищ Путин говорит – нет, ребята, 5 млн рублей, и вы свободны. Независимо от того, сколько вы доходов получили. То есть это решение принято в пользу самых богатых людей России. Не сомневаюсь, что к их числу относятся и все ближайшие друзья Путина… Они получают налоговую индульгенцию за какие-то смешные деньги

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В какой-то момент Кремлю было важно вернуть Собянина на место. Мэру напомнили, что его жесткий карантин так и не лишил Москву статуса единоличного лидера по числу инфицированных и погибших. Так что плебисцит проводить надо, когда президент скажет, а «ограничительные меры» – отменять задолго до, т.е. в начале июня. Под любым доступным предлогом

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Голосуя за поправки, вы присоединяетесь к острову моральных норм в бушующем море расовой вражды, наркомании и гомосексуализма. Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!

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