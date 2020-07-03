УИК работал с COVID-19, а полицию не наказали за жетоны. Главное к утру 3 июля

Сотрудников полиции с одинаковыми жетонами, которые проводили задержание журналистов «Медиазоны» и «Эха Москвы» с одиночными пикетами возле здания ГУ МВД по Москве, не стали наказывать, сообщает РБК. С ними провели профилактическую работу, а их руководитель получил дисциплинарное взыскание.

Председатель одного из московских УИК в Северном Тушино оказался заражен коронавирусом. Это выяснилось во время голосования, но никаких мер в связи с этим предпринято не было: члены комиссии не были отправлены на карантин и продолжили работать с людьми, а участок не закрыли, однако после завершения плебисцита все они ушли на самоизоляцию. Об этом «Дождю» рассказал член местной ТИК Егор Шатов.

В Госдуме предложили ввести предварительную цензуру всех материалов о ФСБ. Внесенный законопроект не будет касаться информации, содержащей служебную или государственную тайну, а запретит данные, разглашение которых угрожает безопасности ведомства или их репутации. Согласно документу, перед публикацией подобных сведений необходимо будет получить разрешение органов безопасности. На это обращает внимание «Интерфакс».

Опрос «Ромир» показал, что для «нормальной жизни» семье из трех человек в России в среднем нужно 85,7 тысячи рублей в месяц (или 28,6 тысячи на человека). Доход на семью от 45 до 60 тысяч устроил бы 18% граждан, от 60 до 90 и более 120 — 22%, а от 90 до 120 — 21%. Отмечается, что это самый высокий желаемый уровень дохода за все время наблюдений.

Сыну экс-сенатора Амира Галлямова дали 2 года колонии общего режима за наезд на полицейского при попытке скрыться после проверки документов. Как отмечает «Медиазона», сотруднику правоохранительных органов диагностировали перелом голени, а сын бывшего представителя Амурской области оказался в состоянии наркотического опьянения.