Лишь четверть россиян к началу пандемии имели достаточно средств для выживания

По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, 45% россиян к моменту ввода ограничений, связанных с коронавирусом, вовсе не имели сбережений или почти их не имели. Из них 57% испытывали финансовые трудности во время самоизоляции.

О том, что им удалось бы пережить карантин на свои накопления, в июне рассказали 26% граждан. По словам ещё 29% — сбережения у них были, однако на все время эпидемии коронавируса их не хватило. Всего проблемы с деньгами за это время возникли у 46% жителей россии.

Как отмечает РБК, в феврале и марте опрос НАФИ показывал, что прожить месяц без займов смогли бы 42% потерявших главный источник дохода, а 26% — три месяца.