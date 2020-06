Дилан на вершине UK Albums Chart и перестрелка в Назрани: главное к утру 27 июня

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина должна отправиться в космос в 2022 году. «Если ничего не изменится, если все будет хорошо, потому что у нас много "если", то Анна, возможно, полетит осенью 2022 года вместе со мной», – сообщил глава отряда Олег Кононенко в эфире шоу «Вечерний Ургант». На сегодняшний день в космосе побывали четверо российских женщин-космонавтов: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кодакова и Елена Серова. Последний полет в космос с участием женщины был произведен в 2014-2015 годах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEС) обязала Telegram Group Inc. Павла Дурова и ее дочернюю структуру TON Issuer Inc., чье первичное размещение токенов стало причиной иска регулятора, выплатить штраф в размере $18,5 миллиона и вернуть инвесторам $1,224 миллиарда. Помимо этого, Telegram должна будет оповещать SEC о намерении размещать на рынке какие-либо цифровые активы, передает издание Coindesk.

В Ингушетии произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и двое пострадали. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, инцидент случился на окраине Назрани. По предварительной информации, причиной трагедии стала ссора на бытовой почве, предположительно, из-за крупной суммы денег. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц»).

Альбом американского певца Боба Дилана в девятый раз возглавил британский хит-парад. Дилан стал самым возрастным музыкантом, попавшим на первую строчку UK Albums Chart, его 39-й студийный сборник Rough and Rowdy Ways стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве. Диск 79-летнего исполнителя обошел до настоящего момента не публиковавшийся альбом Нила Янга, записанный еще в 70-х годах, а также шестой студийный альбом Леди Гаги Chromatica.