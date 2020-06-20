Задержания в Белоруссии и более 460 тысяч жертв COVID-19: главное к утру 20 июня

По всей Белоруссии прошли пикеты в поддержку альтернативных кандидатов на пост президента, задержаны десятки людей. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна», по состоянию на 0:00 в Минске было задержано по меньшей мере 60 человек, в других городах – как минимум 30. Среди задержанных – журналисты «Радио Свобода», Reuters, порталов TUT.BY и Onliner.by. Отмечается, что заранее об акциях не объявляли ни политические деятели, ни активисты.

Пять человек погибли при ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, которое произошло накануне около 22:00. Как сообщает ТАСС, водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. На месте аварии погибли четыре человека, в том числе трехмесячный ребенок, еще один участник ДТП скончался позже в больнице.

Число жертв коронавируса во всем мире превысило 460 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В США, где в общей сложности заразились более 2,2 миллиона, зарегистрировано 119 112 погибших, в Бразилии с показателем более чем в миллион инфицированных – 48 954. В России, где заболели около 0,57 миллиона, умер 7841 человек.

В трех американских штатах второй день подряд врачи фиксируют рекордно высокое количество заражений COVID-19, пишет издание The Hill. В Аризоне было выявлено 3246 новых случаев коронавируса (накануне сообщалось о 2519 заболевших), в Техасе – 3516 (3129), во Флориде – 3822 (3207). Власти штатов утверждают, что рост показателей связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что причиной являются преждевременная отмена ограничений, несоблюдение норм социального дистанцирования и отказ от ношения масок.