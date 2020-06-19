Тяжелые формы COVID-19 предлагается лечить радиацией

Американские врачи подтвердили тот факт, что пожилые люди и пациенты с хроническими расстройствами имеют повышенный риск тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции. У многих жертв этого вируса развиваются лишь умеренные нарушения дыхания, а другим требуется искусственная вентиляция лёгких. Тем ценнее результаты исследования ученых Университета Эмори, которые обнаружили еще один способ лечения тяжелой формы коронавируса. При развитии масштабных осложнений вроде пневмонии таких больных можно лечить радиацией.

В ходе исследования ученые привлекли 9 добровольцев с тяжелой пневмонией из-за COVID-19. Из этих девяти двое скончались еще до начала облучения, один не подпал под критерии тяжести симптомов, а одному потребовалась интубация до начала эксперимента. Из оставшихся пяти человек после получения радиации в низких дозах ни у кого впоследствии здоровье не ухудшилось. Возраст пациентов составил от 64 до 94 лет, у каждого на рентгене просматривалась заметная пневмония.

Сообщается, что все пациенты получали единичную дозу радиации низкой интенсивности в 1,5 грея на протяжении от 10 до 15 минут. Как сообщают исследователи, пневмония при COVID-19 — побочный продукт цитокинового шторма, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Через 24 часа после облучения четверо пациентов быстро улучшили свое состояние, а через полтора дня начали выздоравливать. Поскольку исследование было небольшим по количеству участников, его итоги нужно подтвердить в более широких группах.