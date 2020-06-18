Родственники умершего в ДТП с Ефремовым человека готовы подтвердить отказ от денег

Адвокат Александр Добровинский заявил, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, дала добро на публикацию переписки с представителями знаменитости. Они готовы пойти на этот шаг, чтобы подтвердить, что отказались от материального возмещения.

Ранее ряд СМИ сообщали, что семья Захарова якобы согласилась получить некоторые средства и пойти на мировое соглашение.

«Оба – Маргарита Захарова и Валерий Захаров – разрешили мне в случае необходимости сделать переписку в этой части публичной. Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся», — цитирует Дубровинского ТАСС.

Родственники подтвердили, что не будет никакого мирного урегулирования и актер должен ответить по закону. Ранее семья Захарова отказалась принимать извинения Ефремова, сочтя их запоздалыми.