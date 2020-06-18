Mars вслед за PepsiCo изменит один из своих брендов в рамках борьбы с расизмом

Знаменитый логотип бренда быстроварящегося риса Uncle Ben's переделают из-за инцидента с афроамериканцем Флойдом.

Как сообщает NBC News, компания Mars, которой принадлежит бренд, хочет таким образом внести вклад в избавление мира от «расовых предрассудков и несправедливости».

«Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость», – подчеркнули в корпорации. При этом пока не уточняется, когда и как именно поменяется логотип.

Бренд Uncle Ben's был создан в середине 1940-х. На нем изображен некто Фрэнк Браун, который якобы работал метрдотелем дорогого ресторана в Чикаго.

Ранее стало известно о планах изменить бренд соусов и сиропов Aunt Jemima, принадлежащий PepsiCo. На логотипе изображена афроамериканка, самому бренду 130 лет.

Массовые выступления против расизма в США начались в конце мая, после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.