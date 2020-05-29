В США предъявлены обвинения экс-полицейскому, который задерживал Джорджа Флойда

Власти Миннесоты предъявили бывшему полицейскому обвинение в непредумышленном убийстве афроамериканца в Миннеаполисе.

Об этом заявил прокурор округа Хеннепин Майк Фримен, передает CNN. Он уточнил, что бывшему полицейскому Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, что подразумевает непреднамеренное убийство. Фримен добавил, что расследование продолжается.

Беспорядки в Миннесоте, а затем и в других штатах начались после появления в Сети видеозаписи, на которой запечатлено задержание 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивых купюр. На мужчину надели наручники и повалили на дорогу, при этом Шовин надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако правоохранители не обращали на это внимания. Вскоре мужчина скончался в больнице.