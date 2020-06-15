Австрия снимает маски, Плющенко стал тренером сборной РФ: главное к утру 15 июня

Двукратный олимпийским чемпион Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта. Плющенко будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП). Издание Sport24.ru отмечает, что фигурист попал в список тренеров после того, как его подопечной стала Александра Трусова.

Ряд стран снимает введенные из-за пандемии ограничения, сообщает ТАСС. Так, Швейцария открывает границы с государствами ЕС и Великобританией, в Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и отелях. Жители Чехии теперь могут свободно перемещаться по странам Евросоюза без необходимости по возвращении проходить карантин и предоставлять справки о результатах тестов на COVID-19. Нидерланды разрешают своим гражданам туристические поездки в 16 европейских стран, а Финляндия и Норвегия ослабляют ограничения на путешествия по Северной Европе. Молдавия возобновляет регулярные международные пассажирские рейсы и открывает рестораны, а в Грузии восстанавливается железнодорожное сообщение между городами.

В Москве карета скорой помощи насмерть сбила пешехода. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу пресс-службе ГУ МВД по городу, инцидент произошел вечером накануне, около 20:00, на Носовихинском шоссе у дома 21. Получившая в результате ДТП травмы женщина скончалась в больнице. Ведется расследование.

В столице за последние сутки умерли 53 пациента с диагнозом пневмония и положительными результатами тестов на коронавирус, передает «Интрефакс». Число погибших от заболевания в Москве увеличилось таким образом до 3334.