Всеобщий карантин не повлиял на развитие пандемии COVID-19

Карантин не повлиял на развитие пандемии коронавируса, но лишил миллионы людей средств к существованию.

Введённый из-за COVID-19 карантин не повлиял на развитие пандемии, но уничтожил миллионы рабочих мест и лишил людей средств к существованию. К такому выводу пришли аналитики из JP Morgan, исследование которых цитирует FoxBusiness. Снижение числа инфекций после отмены карантина предполагает, что у вируса имеется своя собственная динамика, которая не имеет отношения ни к каким мерам сдерживания, предпринятым властями разных стран. Такие шокирующие данные содержатся в отчете, опубликованным гигантом в сфере финансовых услуг.

Его автор Марко Коланович, сертифицированный врач и стратег JP Morgan, утверждает, что правительства пошли на поводу у «имеющих изъяны» научных документов, когда вводили локдаун либо в недостаточной степени, либо слишком поздно. Именно поэтому он не дал почти никакого эффекта. Вместо того чтобы направить все усилия на тестирование новых лекарств, власти вводили карантин, ничуть не считаясь с тем, какие экономические последствия это может вызвать.

В отчете говорится, что из-за экономического кризиса, с которым столкнулось человечество, умрёт гораздо больше людей, чем от коронавируса. Отчет также включает многочисленные графики, которые показывают, что в подавляющем большинстве стран количество инфекций сократилось после отмены карантина, а не после его внедрения. Сокращения наблюдались даже с учётом определенной задержки во времени, необходимой для нового всплеска заражений. Это касается и некоторых американских штатов, и других стран.