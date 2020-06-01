Эксперт Лариса Попович: Проводить парад Победы 24 июня рискованно

24 июня пройдет парад Победы. Кроме того, Владимир Путин объявил этот день нерабочим. Не приведет ли масштабное празднование к новому витку заболеваемости, Sobesednik.ru спросил кандидата биологических наук, директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларису Попович.

– Насколько безопасно будет проводить такой большой праздник сейчас?

– Все будет зависеть от того, какая на тот момент будет динамика зараженных в Москве. Сейчас она находится на неустойчивом равновесии, но если будет вспышка, то прогнозировать ее последствия будет сложно. Конечно, парад будет без зрителей, а военнослужащих настолько активно проверяют, что там мышь не проползет, вирус не пролетит. Но там будет еще масса людей, которые это все организуют, так что риск, конечно, есть.

Остается надеяться, что мы будем достаточно разумны, чтобы пройти всю эту историю без потерь. Но именно в ситуации с этим вирусом почему-то не всегда срабатывают стандартные меры безопасности. Хитрый он очень, и мало мы о нем еще знаем. Самое важное, чтобы сейчас в Москве не было второй вспышки. А это от нас всех зависит.

– Политики, главы государств, которые приедут на парад в Москву, рискуют?

– В отношении них будут соблюдены все возможные меры защиты.

– Возможно, они уже вакцнированы? Некоторые доктора, которые работают над изучением вируса, себе уже поставили новую вакцину.

– Нет, вакцина должна пройти клинические испытания на здоровых. Как она будет действовать на людей — непонятно, и уж точно никто не будет экспериментировать на политиках. Их в последнюю очередь будут вакцинировать, когда будет уже точно понятно, что это абсолютно безопасно. Эта вакцина очень непростая. Торопиться именно с этой вакциной, именно от этого вируса очень опасно.

– Но у нас говорят, что чуть ли не осенью она может быть уже готова к применению.

– Спешить с этой вакциной просто нельзя. Без серьезных клинических испытаний на большом количестве испытуемых, да еще без обязательного выяснения отдаленных последствий ее запускать нельзя.

Американцы и китайцы уже проходят второй этап клинических испытаний своих вакцин – и то они планируют заканчивать работу только на следующий год. А мы пока только на первом этапе. Поэтому сообщения, что осенью все будет, очень настораживают. Главное здесь не только эффективность, но и безопасность. Чтобы вакцина не принесла больше вреда, чем пользы.