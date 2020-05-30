Рекордное число жертв COVID-19 в Москве, разрыв США с ВОЗ: главное к утру 30 мая

Полиция отпустила московских мундепов и других задержанных у здания МВД с пикетами в поддержку журналиста Ильи Азара с обязательством явиться для составления протокола. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на муниципального депутата Юлию Галямину. Несколько человек были отпущены с протоколами за нарушение режима самоизоляции (статья 3.18.1 КоАП Москвы).

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрывает все отношения с ВОЗ, передает Bloomberg. По его словам, организация отказалась провести необходимые реформы, поэтому ежегодные $450 млн, которые предназначались для нее, будут направлены «для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения». Ответственность за распространение коронавируса Трамп возложил на ВОЗ и КНР. Также американский лидер объявил об отмене торговых льгот для Гонконга и санкциях для Китая, пишет Reuters. Свое решение он объяснил тем, что парламент КНР принял резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга.

В самих США между тем продолжаются беспорядки в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего по вине сотрудника полиции. Из-за массовых акций протеста в Вашингтоне, в частности, был оцеплен Белый дом, передает NBC. В большинстве городов Миннесоты ввели режим ЧС, в Миннеаполисе – комендантский час. Дональд Трамп направил в штат войска национальной гвардии.

В Москве скончались рекордные 78 пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания в столице выросло до 2 408, сообщили в городском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Константин Зятьков, который должен был стать совладельцем «Ведомостей», отказался от сделки из-за сложной обстановки на рынке. Таким образом, единственным владельцем издания стал глава медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин, пишет РБК.